TPBL海神克服19分落後 總冠軍賽逆轉勝國王扳平戰局

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（中央社記者陳容琛新北18日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天在總冠軍賽第2戰克服19分落後，終場以99比91逆轉新北國王，將7戰4勝制系列戰扳成1比1平。

總冠軍賽首戰吞敗的海神今天持續作客國王，並主動變陣登錄洋將艾德（Edgaras Zelionis），尋求在系列戰開胡，沒想到開賽擋不住對手的外線砲火，尤其無法有效限制台裔球星林書豪的發揮，導致開局陷入3比16大幅落後，分差一度擴大至19分。

眼看戰局岌岌可危，海神並未輕言放棄，從第2節開始急起直追，不僅將分差縮小至個位數，第3節結束前更靠著蘇文儒的壓哨上籃得手，終於逆轉超前比數，加上第4節洋將克雷格（Craig Sword）、于煥亞接連挺身而出飆進三分球，幫助海神鎖定勝利。

此役頂替上陣的艾德發揮變陣效果，貢獻全隊最高17分，外帶7籃板，讓海神總教練費雪（Mathias Fischer）賽後接受媒體聯訪時稱讚，艾德不僅是經驗豐富的選手，更總是第1個到球場、最後1個離開，「今天他把握住機會，而他在場上時也是很好領導者。」

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海神射手于煥亞則提到，已經打到總冠軍賽，不管場上落後幾分，依舊投入在比賽中，不會輕易放棄比賽，「一直相信我們能夠做到，延續氣勢回到高雄，而我們也真的做到了。」蘇文儒也強調：「這場告訴對手我們不會放棄，一定堅持到底。」

未能捍衛主場勝利，國王球星林書豪認為，團隊失誤太多，加上從第2節開始比賽計畫執行不夠確實，並提到即使自己與隊友曼尼高（Kenny Manigault）犯滿離場，間接影響到比賽戰局，仍必須專注在自己身上，「畢竟裁判不能控制，他們也是全力做好工作。」（編輯：龍柏安）1140618