TPBL曼尼高轟雙20 國王總冠軍賽首戰退海神開紅盤

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（中央社記者陳容琛新北16日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天靠著洋將曼尼高狂轟「雙20」22得分、21籃板，搭配蘇士軒挹注13分，終場以100比89擊敗高雄全家海神，在總冠軍賽首戰開出紅盤。

帶著例行賽頭號種子身分挺進總冠軍賽的國王，今天首戰於主場面對海神，上半場在曼尼高（Kenny Manigault）強勢發揮下，手握雙位數領先，易籃後則輪到沃許本（Jason Washburn）挺身而出，加上林書緯、蘇士軒接連飆進外線，幫助球隊保持領先優勢，最後國王如願以11分之差搶下總冠軍賽首勝。

此役曼尼高繳出「雙20」22分、21籃板，外帶6助攻的全能身手，他在賽後接受媒體聯訪時表示，就是打好自己的比賽，做好平常在做的事，甚至表示很沮喪讓對手洋將克雷格（Craig Sword）投進好幾顆三分球，「接下來我會持續調整，看看下一戰會發生什麼事」。

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值得一提的是，新科年度最有價值球員（MVP）的台裔球星林書豪，本場僅進帳12分，還發生8次失誤，弟弟林書緯認為，面對海神包夾防守的傳球要比較快，藉以創造隊友空檔機會，「我覺得太久沒有打，我們幾個主力打得比較喘，不過還是很開心拿下勝利。」

而海神的罰球絕對是輸球主因之一，團隊27罰僅9中、命中率33.3%，尤其洋將威勝（Kaleb Wesson）10罰只有1中，海神總教練費雪（Mathias Fischer）賽後特別提到，這樣的罰球表現以職業球員標準是不及格的，不然有機會贏球，「可能第1場壓力比較大，稍微調適一下，相信下一場會更好。」（編輯：陳仁華）1140616