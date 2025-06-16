TPBL阿巴西重返特攻更進化 期待對位林書豪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北16日電）帶著更進化身手回鍋台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻，27歲旅日球星阿巴西今天在記者會透露，期望對位台裔球星林書豪，「已經等不及開季。」

曾效力特攻3年的「黑豹」阿巴西，上季前往日本職籃B聯盟秋田北部喜悅隊挑戰，歷經1個賽季磨練後，今天正式以「3+2」合約正式回鍋特攻，宣告重返台灣籃壇。阿巴西在記者會上表示，因為自己於日本出生，加上生涯都在台灣打球，因此想到別的國家挑戰，「B聯盟很有強度，想讓自己更進步。」

感受到特攻團隊的溫暖，讓阿巴西決定回到台灣，他表示在特攻有很多熟悉的家人，希望把旅日經驗帶回來，幫助團隊各方面變得更好，甚至喊話想要與台裔球星林書豪對位，「畢竟我在特攻待了3年，也都認識彼此，我相信應該很快就能融入，希望能快點開季，贏下每場比賽。」

透過 Google News 追蹤中央社

阿巴西認為，旅外後更懂得怎麼保護身體，因為受傷就沒辦法上場，另外在場上判讀、經驗變得更好，加上運球、投籃選擇也有強化，尤其在防守端下了很多功夫，「回來當然希望比以前再進步，如果之後還有旅外挑戰機會，我一定會讓自己嘗試看看。」

有趣的是，特攻球團今天特別安排阿巴西的好友謝亞軒藏身在媒體席，並在提問階段詢問阿巴西最想念的特攻隊友，沒想到被阿巴西一眼識破，畫面相當逗趣，他也分享很喜歡秋田的米、烏龍麵，而台灣則相當懷念炒飯的滋味。（編輯：張銘坤）1140616