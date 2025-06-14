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林書豪獲選TPBL年度MVP 首拿台灣職籃大獎

2025/6/14 15:51（6/14 16:49 更新）
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球星林書豪（前）獲選本年度台灣職業籃球大聯盟年度MVP。（中央社檔案照片）
球星林書豪（前）獲選本年度台灣職業籃球大聯盟年度MVP。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北14日電）就在TPBL總冠軍賽開打前，聯盟今天公布年度MVP人選，由效力於新北國王的當家球星林書豪，以過半得票率獲獎，這也是他返國加盟台灣職籃後，首度拿下年度MVP大獎。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽將於16日開打，由新北國王主場迎戰高雄全家海神，今天聯盟揭曉年度最有價值球員（MVP）獎項，對林書豪也是最大鼓舞。

本季例行賽林書豪出賽30場，平均上場33分鐘，繳出19.2分、5.7籃板、5.6助攻、1.6抄截的全能成績單，整體命中率43.4%、效率值19.5為本土球員之冠。多項數據相較上賽季成績明顯進步，也幫助國王以例行賽第1種子晉級季後賽。

今年8月將滿37歲的林書豪，卻打出「逆齡」的賽季，本季更4度包辦TPBL單月MVP，完全說明他整季維持不墜的好狀態。

回顧本季賽事，林書豪在今年3月23日對台啤永豐雲豹的比賽，既使在「背靠背」出賽下，仍上場37分鐘，全場三分球13投7中，拿下本季最高的36分，再度率隊輕鬆獲勝。

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儘管沒有正式的隊長頭銜，林書豪始終是國王更衣室裡最具分量的存在，他以職業生涯累積的高度與經驗，引導球隊建立紀律與信任感，加上他流利的英文，也是全隊和洋將之間溝通的橋梁。

林書豪以媒體總分113分、球迷票數1萬8282票，綜合加權後總得票率超過5成，獲得媒體與球迷雙重肯定。（編輯：張雅淨）1140614

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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊當家球星林書豪以過半得票率獲選年度最有價值球員，這也是他返台加盟台灣職籃後的首座年度MVP獎項。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月14日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊當家球星林書豪以過半得票率獲選年度最有價值球員，這也是他返台加盟台灣職籃後的首座年度MVP獎項。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月14日
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