TPBL沃許本獲年度外援 保送入選第1隊

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（中央社記者陳容琛台北5日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL今天公布2024-25賽季的年度外援，由新北國王洋將沃許本以總佔比40.8%獲得獎項，同時確定將直接進入年度第1隊名單。

上季榮膺台灣職籃P.LEAGUE+ 年度洋將、年度關鍵先生及籃板王等殊榮的沃許本（Jason Washburn），本季改披國王戰袍，並隨隊踏上TPBL聯盟舞台。

沃許本依舊展現穩定表現，整季出賽31場，場均貢獻19.7分、10.7籃板、1.1阻攻，投籃命中率高達56.4%，而且將近20場繳出「雙10」數據。

年度外援的媒體評選中，沃許本在23張選票中拿下15張5分票，總得分95分，球迷票數則為8490張票，雙雙皆高居第1名，最後以總佔比40.8%獲得獎項，技壓聯盟得分王、抄截王雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）的26%及隊友曼尼高（Kenny Manigault）的17%。

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同時，根據TPBL聯盟年度票選獎項規定，年度最有價值球員（MVP）、年度外援必須列入年度第1隊陣容，因此沃許本也確定進入年度第1隊。

轉隊後仍維持高檔貢獻，本季沃許本不僅扛起國王內線重任，與台裔球星林書豪、洋將曼尼高搭配也沒有問題，甚至在球隊面臨傷兵困擾時挺身而出，成為國王在例行賽打出聯盟最佳戰績的關鍵因素，並在季後賽榮膺頭號種子。（編輯：吳素柔）1140605