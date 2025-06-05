TPBL曼尼高替補挹注24分 國王勝戰神3比0聽牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北5日電）TPBL季後賽新北國王今天作客台北台新戰神主場，靠著先發5人得分都達雙位數，加上洋將曼尼高替補挹注24分，終場就以113比104獲勝，系列賽取得3比0的聽牌優勢。

回到主場作戰的戰神，帶著背水一戰的心態上場拚搏，儘管洋將莫爾曼（Adrien Moerman）大爆發，首節就拿下17分、上半場斬獲27分，但戰神半場結束仍以53比58落後國王。

下半場雙方依舊拉鋸，國王在關鍵的第4節剩下7分11秒以92比87領先時，拉出一波關鍵的8比2攻勢，在時間剩下4分43秒時，擴大領先到11分，也替比賽奠定勝基。

替補出賽的國王洋將曼尼高（Kenneth Alan Manigault Jr.），在第4節以百分之百的命中率，單節拿下10分，是國王能維持領先並逐漸拉開優勢的關鍵人物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

例行賽平均每場攻下91.1分的戰神，這場比賽攻下104分已經很有水準，但除了莫爾曼拿下全場最高的37分外，以拿下年度新秀的雷蒙恩15分次高，不過團隊命中率扣除莫爾曼後，僅剩下40%。

國王「林家兄弟」林書豪、林書緯分別拿下14、19分，今天剛獲選台灣職業籃球大聯盟（TPBL）年度最佳外援的沃許本（Jason Colin Washburn），則有11分、7籃板的表現。（編輯：李亨山）1140605