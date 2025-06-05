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TPBL國王3連勝戰神聽牌 林書豪：能贏全靠團隊

2025/6/5 22:30（6/5 22:46 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）季後賽A組由新北國王隊與台北台新戰神隊交手，5日在台北和平籃球館舉行第3戰，國王球星林書豪（右）與戰神洋將莫爾曼（右2）場上交鋒，終場由國王搶下3連勝、率先聽牌。中央社記者王飛華攝　114年6月5日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）季後賽A組由新北國王隊與台北台新戰神隊交手，5日在台北和平籃球館舉行第3戰，國王球星林書豪（右）與戰神洋將莫爾曼（右2）場上交鋒，終場由國王搶下3連勝、率先聽牌。中央社記者王飛華攝　114年6月5日
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（中央社記者黎建忠台北5日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）季後賽首輪新北國王隊今天再以113比104擊敗台北台新戰神隊，取得3比0聽牌優勢；國王球員林書豪說，對手變陣打得又很拚，這場能拿下都是靠團隊。

林書豪在賽後記者會表示，季後賽很難每場像前2場那樣大比分過關，特別是這場到對手主場，整個氛圍都不太一樣，且對手主動變陣，「確實讓我們有些考驗」。

他說，這場每名球員都做到該做的部分，從防守到進攻，尤其第4節，場上有4人可突破分球，關鍵時刻確實打得很漂亮。

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至於弟弟林書緯第4節尾聲被吹技術犯規，林書豪笑說：「球員有情緒、裁判也有情緒，只是關鍵時刻我們必須克制不能被吹技術犯規。」

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，戰神很強悍，整個賽季表現得都一樣，這場打得非常激烈，「我們一開始防守有些失誤，才讓莫爾曼（Adrien Moerman）打開，不過我們都堅持到最後，才順利收下勝利。」（編輯：李明宗）1140605

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