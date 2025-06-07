率TPBL國王例行賽稱王 萊恩獲選年度教練

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（中央社記者陳容琛台北7日電）帶領台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王本季勇奪例行賽龍頭，外籍總教練萊恩今天獲選為年度教練殊榮，他表示，團隊不靠個人英雄主義，才能得到佳績。

上季在台灣職籃P.LEAGUE+摘下隊史首座冠軍的國王，本季轉戰TPBL聯盟持續以冠軍為目標，而總經理毛加恩除了與台裔球星林書豪及洋將曼尼高（Kenny Manigault）、奧帝（Austin Daye）等主力戰將完成續約，鞏固團隊戰力，並補強沃許本（Jason Washburn）、桑尼（Sani Sakakini），讓國王整體戰力更上一層樓。

同時，面對TPBL聯盟、東亞超級聯賽及亞洲籃球冠軍聯賽等多線賽事，毛加恩展現人才調度與資源整合能力，而且在於休賽季安排球員赴美訓練，藉以提升技術層面與競技心理素質，甚至內部管理體系趨於穩健，充分展現職業球隊的組織紀律與文化塑造力。

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獲選為TPBL年度經理人，毛加恩透過聯盟表示，一直希望能走向國際，讓更多人認識新北國王、看見新北的驕傲，「我們不只是打一場球，而是為了這座城市全力以赴。」

另外，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）也得到TPBL年度教練殊榮，他透露從日常訓練中就不斷強調分享球權，讓場上3、4名球員皆具備進攻威脅，「我們不靠個人英雄主義，而是靠整體團隊的合作與每一次堅實的防守，是我們今年達成目標的關鍵。」（編輯：李錫璋）1140607