TPBL國王決勝節上演逆轉秀 橫掃戰神晉級總冠軍賽
2025/6/7 21:32（6/7 22:27 更新）
（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天在決勝節靠著李愷諺、曼尼高聯手上演反攻，終場以101比93逆轉擊敗台北台新戰神，系列賽以4比0完封對手，順利取得總冠軍賽的門票。
TPBL季後賽採7戰4勝制，已經手握聽牌優勢的國王今天作客戰神，然而前3節打完仍處於4分落後，不過國王在決勝節祭出強悍的防守，讓戰神單節僅拿到14分，加上進攻端林書緯、桑尼（Sani Sakakini）接連飆進外線，幫助球隊奠定勝基，終場國王以橫掃之姿晉級總冠軍賽。
此役國王後衛李愷諺攻下全場最高22分，包含飆進4記三分球，並外帶6籃板、4助攻、2抄截，他在賽後接受媒體聯訪時表示，一開始沒有落實防守，溝通也有一些問題，不過中場休息教練提醒大家做好該做的事，團隊終於在第4節提升防守強度，「大家愈來愈興奮，想著勢必要拿下這場比賽。」
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李愷諺本季飽受傷勢困擾，不過在季後賽找回過往的高檔狀態，他自評目前身體狀況確實是整季最好的，沒有任何傷痛，並感謝教練在季末給予機會，因為練球幾乎沒辦法對抗，只能透過在場上犯錯調整狀況。
拿下16分的台裔球星林書豪提到，因為很想要今天就結束系列戰，導致上半場的情緒比較大，所幸李愷諺及時告訴自己要冷靜，才穩住整個團隊節奏。林書豪認可李愷諺是全隊打得最好的球員，一直很穩定幫助球隊，並點名蘇士軒、簡祐哲及洪志善也是隱形功臣，「真的是靠團隊。」（編輯：李亨山）1140607
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