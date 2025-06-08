加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台南7旬婦連撞29車釀1死2傷 警：疑駕駛操作不當
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL胡瓏貿于煥亞外線轟垮夢想家 海神晉總冠軍賽

2025/6/8 20:25（6/8 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊8日在季後賽第5戰作客台中交手福爾摩沙夢想家隊，海神胡瓏貿（持球者）全場飆進6記三分球、攻下18分，終場率隊以105比102拿勝，成功晉級總冠軍賽。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年6月8日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊8日在季後賽第5戰作客台中交手福爾摩沙夢想家隊，海神胡瓏貿（持球者）全場飆進6記三分球、攻下18分，終場率隊以105比102拿勝，成功晉級總冠軍賽。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神今天在季後賽靠胡瓏貿、于煥亞領軍下，團隊飆進20記三分球，終場以105比102氣走福爾摩沙夢想家，如願淘汰對手晉級總冠軍賽。

TPBL季後賽採7戰4勝制，已經取得聽牌優勢的海神，前役在外線手感不佳情況下，未能於主場提前終結系列戰，不過今天第5戰作客夢想家隨即修正問題，團隊合計砍進20記三分球，而且命中率高達44.4%，壓制夢想家團隊的13記三分球，成為今天能夠獲勝的一大關鍵。

事實上，前3節打完雙方戰成80比80平手，海神當家射手于煥亞挺身而出，單節投進3顆3分球，尤其終場前1分28秒把握空檔機會，搭配洋將摩爾斯（Anthony Morse）頻頻上罰球線取分，加上擋下蔣淯安的最後一擊，讓海神成功上演「下剋上」，取得總冠軍賽門票。

此役海神共6名球員有投進三分球的紀錄，不過外線火力集中在胡瓏貿、于煥亞身上，其中胡瓏貿得分全靠外線，飆進6記三分球、攻下18分，並外帶7助攻，而于煥亞貢獻5記外線、拿下17分，另外，邱子軒投進3顆三分球，同樣拿下18分。

google news透過 Google News追蹤中央社

胡瓏貿賽後接受媒體聯訪時表示，前役給自己壓力太大，導致投籃手感欠佳，這兩天不斷給予自己心理建設，在隊友及教練鼓勵下逐漸找回手感。他並稱讚于煥亞、邱子軒在不同時刻跳出來，「對手有輸不得的壓力，所以我們必須展現最好的一面，這是一場團隊勝利。」

接下來將與新北國王拚冠軍金盃，海神總教練費雪（Mathias Fischer）透露，如果球季一開始球員說今年要拿總冠軍，會笑著告訴他們野心先不要這麼大，不過經過這次季後賽系列戰的磨練，「我們是有機會拚總冠軍的」。（編輯：管中維）1140608

#于煥亞
#邱子軒
#胡瓏貿
#總冠軍賽
#台灣職業籃球大聯盟
#高雄全家海神
于煥亞
TPBL海神三分球轟垮夢想家 季後賽搶先聽牌TPBL于煥亞射手本色 海神季後賽逆轉勝夢想家
胡瓏貿
TPBL林書豪飆29分 國王擊敗海神6連勝到手台灣男籃122比60痛宰泰國 晉級亞洲盃會內賽[影]
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL國王決勝節上演逆轉秀 橫掃戰神晉級總冠軍賽
21
更多編輯台推薦新聞：