TPBL胡瓏貿于煥亞外線轟垮夢想家 海神晉總冠軍賽

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（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神今天在季後賽靠胡瓏貿、于煥亞領軍下，團隊飆進20記三分球，終場以105比102氣走福爾摩沙夢想家，如願淘汰對手晉級總冠軍賽。

TPBL季後賽採7戰4勝制，已經取得聽牌優勢的海神，前役在外線手感不佳情況下，未能於主場提前終結系列戰，不過今天第5戰作客夢想家隨即修正問題，團隊合計砍進20記三分球，而且命中率高達44.4%，壓制夢想家團隊的13記三分球，成為今天能夠獲勝的一大關鍵。

事實上，前3節打完雙方戰成80比80平手，海神當家射手于煥亞挺身而出，單節投進3顆3分球，尤其終場前1分28秒把握空檔機會，搭配洋將摩爾斯（Anthony Morse）頻頻上罰球線取分，加上擋下蔣淯安的最後一擊，讓海神成功上演「下剋上」，取得總冠軍賽門票。

此役海神共6名球員有投進三分球的紀錄，不過外線火力集中在胡瓏貿、于煥亞身上，其中胡瓏貿得分全靠外線，飆進6記三分球、攻下18分，並外帶7助攻，而于煥亞貢獻5記外線、拿下17分，另外，邱子軒投進3顆三分球，同樣拿下18分。

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胡瓏貿賽後接受媒體聯訪時表示，前役給自己壓力太大，導致投籃手感欠佳，這兩天不斷給予自己心理建設，在隊友及教練鼓勵下逐漸找回手感。他並稱讚于煥亞、邱子軒在不同時刻跳出來，「對手有輸不得的壓力，所以我們必須展現最好的一面，這是一場團隊勝利。」

接下來將與新北國王拚冠軍金盃，海神總教練費雪（Mathias Fischer）透露，如果球季一開始球員說今年要拿總冠軍，會笑著告訴他們野心先不要這麼大，不過經過這次季後賽系列戰的磨練，「我們是有機會拚總冠軍的」。（編輯：管中維）1140608