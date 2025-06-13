阿巴西服完補充兵役 下賽季鳳還巢加盟TPBL特攻

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（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣職籃好手阿巴西下個賽季確定鳳還巢，將重新加盟TPBL新北中信特攻，今天剛服完12天補充兵役的他，也開心重返台灣籃壇獻技。

阿巴西（Mohammad Al Bachir Gadiaga）從2021到2024年都效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）中信特攻，還幫助球隊拿過1次總冠軍。

不過去年6月阿巴西沒能和特攻完成續約，轉而以2年、新台幣千萬年薪的合約，加盟日本職籃B聯盟的秋田北部喜悅隊，但在完成第1個賽季後，他所屬的經紀公司晧宇國際就主動協商完成買斷程序。

晧宇國際透露，從今年3月開始，特攻就多次主動接觸，由於當時秋田北部喜悅隊已確定沒有季後賽可打，因此希望以「租借」方式，讓阿巴西回到還在打例行賽的TPBL球季。

只不過後來雙方因故作罷，但特攻領隊楊淑惠期間3度親赴日本秋田探視阿巴西，也讓他的團隊感受到滿滿誠意，才促成這次回歸。

據了解，除了特攻外，另有3支日本B聯盟球隊，以及3支台灣職籃球隊，對阿巴西開出加盟價碼，最後由特攻招募成功，並將於下週一（16日）舉行加盟記者會。

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過去和阿巴西一起幫特攻拿下總冠軍的好友林秉聖，得知消息後也獻上祝福，他說：「當然是非常開心阿巴西可以回到台灣發展，畢竟在日本打球確實比較辛苦，還有語言不通的問題。」

林秉聖笑說：「這個球季我們兩個人很常聯絡，沒事的時候還會約打線上手遊，根本就是『跨海CP』，回台灣後也會相約一起訓練。」（編輯：張雅淨）1140613