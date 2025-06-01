TPBL林書緯15助攻串全隊 國王季後賽2連勝戰神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北1日電）TPBL季後賽新北國王今天在主場續戰戰神，林書豪因不適缺席，但靠著弟弟林書緯送15次助攻，加上洋將沃許本拿下26分、8籃板，終場就以109比83大勝，系列賽取得2比0領先。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）國王對台北台新戰神季後賽首戰以111比88大勝，今天雙方再度交手，國王當家球星林書豪因身體不適，並未在賽前登錄名單內。

另外，因為亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽與TPBL季後賽撞期，所以國王特地兵分兩隊各自出賽，出國參賽的其中6名球員今天返台後就歸隊加入季後賽。

今天的賽事，國王首局進攻不順以19比20落後，但從第2節起完全掌握節奏及攻勢，靠著老將呂政儒單節4投3中的三分球攻下9分，帶領國王單節打出38比17的攻勢，半場結束，就取得57比37的20分優勢。

第3節國王林書緯雖然僅攻下2分，但他單節送出6次助攻成功串聯全隊攻勢，搭配洋將桑尼（Sani Sakakini）百分百命中率、攻下10分幫助下，前3節打完，就取得22分的領先，奠定比賽勝基。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全場攻下10分、15助攻的林書緯賽後接受主辦單位訪問時表示，賽前就知道球員沒有這麼多，有些人甚至剛下飛機就趕過來，「所以希望我們8個人可以把比賽扛起來。」

談到球隊第1、2節的進攻落差，林書緯說，關鍵在於防守，「只要我們加強防守、加強籃板，就能打出我們最拿手的防守反擊，這樣對手就會很難應付。」（編輯：戴光育）1140601