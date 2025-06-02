TPBL高柏鎧榮膺年度防守球員 同步入選防守第1隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北2日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL今天公布年度防守球員獎項得主，由福爾摩沙夢想家禁區悍將的聯盟阻攻王「新台灣人」高柏鎧獲得，他同時也入選年度防守第1隊。

TPBL聯盟在新聞稿指出，本季以場均3.2次阻攻，摘下聯盟阻攻王的高柏鎧（Brandon Gilbeck），在23張選票中拿下12張第1名選票、累積得到76分，擊敗強敵新北國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）的53分及台啤永豐雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）的22分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，TPBL聯盟也公布年度防守第1隊、第2隊名單，依據前場2名加後場3名球員，或前場3名加後場2名球員的原則，其中年度防守第1隊陣容由禁區悍將高柏鎧、曼尼高領軍，搭配台裔球星林書豪、高雄全家海神後衛蘇文儒及雲豹後衛高錦瑋組成。

至於年度防守第2隊部分，以聯盟抄截王的雲豹洋將克羅馬為首，加上台北台新戰神洋將米勒（Malcolm Miller）、年度新人大熱門的台美混血雷蒙恩（Samuel Manu），另外還有新北中信特攻的2名後衛魏嘉豪、謝亞軒，讓陣容兼具高度、速度及機動性。（編輯：吳素柔）1140602