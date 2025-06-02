加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL高柏鎧榮膺年度防守球員 同步入選防守第1隊

2025/6/2 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北2日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL今天公布年度防守球員獎項得主，由福爾摩沙夢想家禁區悍將的聯盟阻攻王「新台灣人」高柏鎧獲得，他同時也入選年度防守第1隊。

TPBL聯盟在新聞稿指出，本季以場均3.2次阻攻，摘下聯盟阻攻王的高柏鎧（Brandon Gilbeck），在23張選票中拿下12張第1名選票、累積得到76分，擊敗強敵新北國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）的53分及台啤永豐雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）的22分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同時，TPBL聯盟也公布年度防守第1隊、第2隊名單，依據前場2名加後場3名球員，或前場3名加後場2名球員的原則，其中年度防守第1隊陣容由禁區悍將高柏鎧、曼尼高領軍，搭配台裔球星林書豪、高雄全家海神後衛蘇文儒及雲豹後衛高錦瑋組成。

至於年度防守第2隊部分，以聯盟抄截王的雲豹洋將克羅馬為首，加上台北台新戰神洋將米勒（Malcolm Miller）、年度新人大熱門的台美混血雷蒙恩（Samuel Manu），另外還有新北中信特攻的2名後衛魏嘉豪、謝亞軒，讓陣容兼具高度、速度及機動性。（編輯：吳素柔）1140602

高柏鎧
台灣男籃122比60痛宰泰國 晉級亞洲盃會內賽[影]台灣男籃亞洲盃資格賽轟破百分 外卡賽首戰宰關島
雷蒙恩
TPBL新人王大熱門雷蒙恩 笑稱首季如坐雲霄飛車TPBL艾德、摩爾斯雙洋將壓鎮 海神斷戰神3連勝
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL林書緯15助攻串全隊 國王季後賽2連勝戰神
21
更多編輯台推薦新聞：