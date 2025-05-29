TPBL于煥亞射手本色 海神季後賽逆轉勝夢想家
2025/5/29 22:10
（中央社記者陳容琛台北29日電）TPBL高雄全家海神今天靠著射手于煥亞飆進6記三分彈，包含終場前43秒鎖定戰果的三分球，最後以104比99逆轉福爾摩沙夢想家，在季後賽首戰開胡。
台灣職業籃球大聯盟TPBL季後賽採7戰4勝制，海神今天作客夢想家，即便前三節打完陷入雙位數落後，不過海神並未放棄，在決勝節吹起反攻號角，不僅頻頻製造對手失誤，尤其兩名本土球員胡瓏貿、于煥亞接連挺身而出，讓海神逐步縮小分差。
海神靠著胡瓏貿的三分彈取得領先優勢，接著于煥亞又在終場前43秒飆進三分球，幫助海神鎖定戰果，最後就以6分之差完成驚奇的逆轉勝，並在季後賽首戰如願開胡。
此役海神于煥亞展現射手本色，全場飆進6記三分球，攻下全隊最高24分，而另名逆轉關鍵的「龍貓」胡瓏貿則貢獻23分外帶6助攻。
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于煥亞賽後接受轉播單位採訪時表示，就算落後達到雙位數，但海神球風就是不會放棄任何一場比賽，尤其季後賽是非常關鍵時刻，他也分享為了季後賽準備充足，並特別告訴自己要打出侵略性，「所以有機會就大膽出手。」
于煥亞透露很開心贏得比賽勝利，尤其是與胡瓏貿這種大心臟球員聯手帶領球隊逆轉，但他認為這只是第1場勝利，畢竟晉級總冠軍賽需要4勝，因此回去依舊將透過影片檢討，並專注備戰下一場比賽。（編輯：陳清芳）1140529
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