雷蒙恩獲選TPBL新人王 笑稱賽季像坐雲霄飛車

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（中央社記者黎建忠台北3日電）台灣職籃TPBL今天公布2024-25賽季的年度新人，由前職籃洋將雷克斯之子雷蒙恩，以壓倒性票數獲獎。雷蒙恩笑說：「這一年就像在坐雲霄飛車，只能不斷練習，準備好自己。」

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布年度新人（Rookie of the Year），由效力於台北台新戰神的24歲後衛雷蒙恩（Samuel Manu），以壓倒性79.9%的得票數總占比登頂。

身為前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子，雷蒙恩自小就接觸籃球，高中赴美就學，再一路打進加州大學戴維斯分校，畢業後選擇跟隨父親的腳步，並以選秀狀元之姿踏上台灣職籃舞台。

例行賽開季之初，雷蒙恩平均上場時間僅15分鐘，但隨著球隊球員掛病號和戰術調整，雷蒙恩越來越獲得重用，本季36場全勤，場均繳出10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截的成績單。

雷蒙恩在獲獎後透過球團聲明稿表示，「父親第一時間就送上祝福，希望我繼續努力、開心打球。」

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雷蒙恩強調，這個賽季很像坐上雲霄飛車，有過起伏，「一開始沒有什麼上場時間，只能不斷練習、準備自己，我也期許自己每天都能更進步。」

雷蒙恩也感謝隊友給予幫助與支持，還特別點名錢肯尼（Kenneth Chien）與洋將米勒（Malcolm Miller）在場上提供實戰觀察與應對經驗，「他們教我怎麼觀察場上的變化，該怎麼選擇、該做什麼反應。」（編輯：張雅淨）1140603