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TPBL海神三分球轟垮夢想家 季後賽搶先聽牌

2025/6/4 22:39（6/4 22:51 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊4日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，靠著當家前鋒胡瓏貿（持球者）攻下全場最高23分，終場以88比79拿勝，在季後賽系列戰取得3比0聽牌優勢。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年6月4日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊4日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，靠著當家前鋒胡瓏貿（持球者）攻下全場最高23分，終場以88比79拿勝，在季後賽系列戰取得3比0聽牌優勢。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年6月4日
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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天團隊飆進13記三分球，其中前鋒胡瓏貿貢獻5顆，終場以88比79擊敗福爾摩沙夢想家，季後賽率先取得聽牌優勢。

TPBL季後賽採7戰4勝制，前2場作客夢想家皆取勝的海神今天回到主場，即便新科年度防守球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）傷癒復出、坐鎮夢想家禁區，但海神仍憑藉不俗外圍進攻火力，團隊投進13記三分球，比對手多出5顆，幾乎整場都處於領先，最後也以9分之差捍衛主場。

事實上，海神在前3節打完僅以10分領先，不過兩名本土球員胡瓏貿、于煥亞再度扮演關鍵角色，接連投進外線情況下，挺身而出飆分，不僅幫助球隊穩住陣腳，並澆熄夢想家反撲氣燄，如願搶下聽牌優勢。

此役胡瓏貿攻下全場最高23分，並投進5記三分彈，另外還有8籃板、4助攻，展現全能身手；胡瓏貿在賽後接受媒體聯訪時表示，隊友給予他很多自信，尤其夢想家今天擺出三大的洋將陣型，相對移動速度比較慢，讓他擁有外線投籃機會。

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距離總冠軍賽僅有一步之遙，甚至有望上演「下剋上」，當家射手于煥亞認為，必須歸功以總教練費雪（Mathias Fischer）為首的教練團情蒐，針對對手習性做得很好，也成功限制夢想家團隊進攻；不過，于煥亞強調系列戰必須拿下4勝，因此回去還是得看影片修正缺失。

胡瓏貿則補充，感覺所有人真的有準備好心態打季後賽，並點出「愈被外界看不起，愈有動力反彈回來」，「一直相信我們有機會跟對手拚戰，只要專注在自己身上，撇除外界聲音，我相信會有好的結果。」（編輯：陳仁華）1140604

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