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TPBL奧帝轟32分 國王輕取海神收5連勝

2025/4/2 21:55
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著洋將奧帝繳出32分、8籃板，最終以111比91大勝高雄全家海神，收下5連勝，持續穩居聯盟龍頭。

近期拉出4連勝的新北國王，今天在主場新莊體育館迎戰高雄海神，兩隊本季3度交手，國王未嘗敗績。

國王洋將奧帝（Austin Daye）首節飆進3顆三分球、拿下9分，率隊取得29比18領先，次節甚至一度擴大分差至18分，而海神隨後展開反擊，半場打完反將差距縮小至個位數的9分。

國王球星林書豪上半場就累計3次犯規，第3節開始不到3分鐘就又吞下2次犯規，陷入犯規麻煩，加上海神的余純安在第3節尾聲連續命中三分，帶動團隊氣勢，將差距縮小至7分差。

林書豪決勝節再度回到場上，隨即連得5分，加上在洪志善單節3顆三分球火力挹注下，也讓比賽定調。

洪志善賽後接受轉播單位訪問時表示，教練團賦予他的任務就是，透過他輪替上場，調節林書豪、林書緯體力，「可能書緯剛傷癒歸隊，上場時間較少，教練給我任務就是把節奏控制好，外線有機會就出手。」

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國王以奧帝表現最出色，三分球12投7中、攻下個人本季新高32分，他在賽後記者會接受媒體聯訪時表示，昨晚有觀看上一場與海神打到二度延長的影片，「看到自己有一些機會，可以更果斷出手、積極進攻，因此決定今天要打得更有侵略性。」

國王除了奧帝外，另一名洋將沃許本（Jason Washburn）也斬獲20分，林書緯、林書豪分別拿下16、15分；海神則以克雷格（Craig Sword）22分最高。（編輯：龍柏安）1140402

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