TPBL林家兄弟缺席沒差 沃許本率國王收8連勝

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（中央社記者黎建忠台北12日電）TPBL新北國王今天儘管缺少了「林家兄弟」林書豪、林書緯，但靠著全隊4人得分達雙位數，其中洋將沃許本貢獻26分、9籃板，終場以111比100擊敗攻城獅，收下近期8連勝。

效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）國王的林書緯，因鼻梁傷勢高掛免戰牌，而哥哥林書豪則是在賽前練習結束後感到背部不適，臨時決定休兵。

團隊戰力出色的國王並沒有受到太大影響，半場結束仍以54比52取得領先；第3節靠著3名洋將曼尼高（Kenneth Alan Manigault Jr.）、奧帝（Austin Darren Daye）、沃許本（Jason Colin Washburn）合力攻下19分帶領下，單節打出37比28的優勢，奠定比賽勝基。

拿下8連勝的國王，仍以21勝6敗繼續高居聯盟龍頭，領先第2名的福爾摩沙夢想家有多達6場勝差。

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另外，在和平籃球館舉行的台北台新戰神迎戰夢想家之戰，戰神靠著狀元雷蒙恩攻下生涯新高的21分帶動下，以72比66擊敗對手，終止3連敗。

這場戰神和夢想家之戰，雙方命中率都很差，尤其三分球上演瘋狂打鐵秀，戰神前24次出手全都落空，全場27投僅2中，命中率7.4%；夢想家也很差，全場41投6中，命中率14.6%。（編輯：李亨山）1140412