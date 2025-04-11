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TPBL克羅馬飆32分 雲豹擊敗海神奪2連勝

2025/4/11 22:55（4/11 23:06 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊11日主場迎戰高雄全家海神隊，靠洋將克羅馬（Kromah Lasannah）（中）攻下32分、7籃板、7助攻，終場以107比103驚險搶下近期2連勝。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月11日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊11日主場迎戰高雄全家海神隊，靠洋將克羅馬（Kromah Lasannah）（中）攻下32分、7籃板、7助攻，終場以107比103驚險搶下近期2連勝。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月11日
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（中央社記者陳容琛台北11日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊今天在洋將克羅馬（Kromah Lasannah）攻下32分、7籃板、7助攻帶領下，以107比103擊敗高雄全家海神隊，奪近期2連勝。

力拚季後賽席次的雲豹主場迎戰海神，首節克羅馬火力全開，單節狂飆18分，幫球隊取得領先位置，甚至在易籃後一度手握20分領先，第4節雖遭海神逆轉比分，但控球後衛高錦瑋隨即跳出來飆進外線，終場前投進鎖定戰果的罰球，讓雲豹以4分之差險勝。

克羅馬表現亮眼，攻下全場最高32分，還外帶7籃板、7助攻、4抄截，而高錦瑋即使外線命中率不佳，但關鍵時刻挺身而出，也貢獻19分、5籃板、4助攻，前鋒王皓吉挹注12分。

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雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）賽後接受媒體聯訪表示，雙方分差非常接近，雲豹在第4節防守沒很到位，導致被對手拉近比分，但高錦瑋投進重要三分球，加上克羅馬維持不錯表現，而海神是身體條件最好球隊之一，「我們站上罰球線這點做得很好。」

三分球10投僅1中的高錦瑋說，外線手感確實沒很好，有時比賽就是這樣，只能保持自信心，不知何時還有機會；至於腳踝傷勢，當下有點痛，後續將再與防護員進一步確認，觀察傷勢是否更嚴重。（編輯：李明宗）1140411

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高錦瑋
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