加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL2/300
首頁 / 運動

TPBL克羅馬能攻善守轟27分 雲豹斬斷國王8連勝

2025/4/13 20:04（4/13 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹13日作客新北國王主場，雲豹靠著洋將克羅馬（Kromah Lasannah）（左）繳出27分、6籃板、7助攻、6抄截，如願斬斷對手8連勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月13日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹13日作客新北國王主場，雲豹靠著洋將克羅馬（Kromah Lasannah）（左）繳出27分、6籃板、7助攻、6抄截，如願斬斷對手8連勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北13日電）TPBL台啤永豐雲豹今天作客新北國王主場，靠著克羅馬繳出驚人的27分、6籃板、7助攻、6抄截，終場，以87比68擊敗國王，不但終止對手8連勝，自己也笑納3連勝

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王，賽前只要拿下這場勝利，就可以成為首支確定晉級季後賽的隊伍。

首節2隊都陷入「打鐵大戰」，雲豹團隊18投4中，其中三分球7投1中，甚至就連罰球也僅8罰3中，單節拿到12分；至於主場的國王也很差，團隊20投6中、單節16分進帳。

半場結束，國王在這場低命中率的比賽中，仍以38比28取得雙位數領先。易籃後，雲豹吹起反攻號角，靠著克羅馬、高錦瑋單節各攻下7分，打出23比13的攻勢，前3節結束，兩隊戰成平手。

關鍵的第4節，雲豹開局就是一波10比0的攻勢，終場前5分27秒，再靠著林信寬命中三分球，拉開到17分差距，也提前奠定比賽勝基。

國王全場出現28次失誤，讓雲豹因此拿到41分，反觀國王靠著雲豹的失誤僅拿到2分；雲豹快攻得分也以29比6完勝對手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國王後衛李愷諺、林書豪持續掛傷號，昨天因背傷臨時缺席的林書豪則披掛上陣，不過他全場15投0中僅拿到3分，這也是他本季首度出現沒投進任何1球的比賽。

克羅馬賽後接受轉播單位訪問時提到，「這場比賽我們就是把握住機會，所有隊友也都把握住機會，能守住林書豪，讓他全場沒投進任何一球，也是團隊的功勞，單靠一個人是不可能有這樣的結果」。（編輯：方沛清）1140413

林書豪
TPBL林書豪全場15投0中 自認生涯投籃最糟比賽TPBL林家兄弟缺席沒差 沃許本率國王收8連勝
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL林家兄弟缺席沒差 沃許本率國王收8連勝
53
更多編輯台推薦新聞：