TPBL克羅馬能攻善守轟27分 雲豹斬斷國王8連勝

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（中央社記者黎建忠台北13日電）TPBL台啤永豐雲豹今天作客新北國王主場，靠著克羅馬繳出驚人的27分、6籃板、7助攻、6抄截，終場，以87比68擊敗國王，不但終止對手8連勝，自己也笑納3連勝

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王，賽前只要拿下這場勝利，就可以成為首支確定晉級季後賽的隊伍。

首節2隊都陷入「打鐵大戰」，雲豹團隊18投4中，其中三分球7投1中，甚至就連罰球也僅8罰3中，單節拿到12分；至於主場的國王也很差，團隊20投6中、單節16分進帳。

半場結束，國王在這場低命中率的比賽中，仍以38比28取得雙位數領先。易籃後，雲豹吹起反攻號角，靠著克羅馬、高錦瑋單節各攻下7分，打出23比13的攻勢，前3節結束，兩隊戰成平手。

關鍵的第4節，雲豹開局就是一波10比0的攻勢，終場前5分27秒，再靠著林信寬命中三分球，拉開到17分差距，也提前奠定比賽勝基。

國王全場出現28次失誤，讓雲豹因此拿到41分，反觀國王靠著雲豹的失誤僅拿到2分；雲豹快攻得分也以29比6完勝對手。

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國王後衛李愷諺、林書豪持續掛傷號，昨天因背傷臨時缺席的林書豪則披掛上陣，不過他全場15投0中僅拿到3分，這也是他本季首度出現沒投進任何1球的比賽。

克羅馬賽後接受轉播單位訪問時提到，「這場比賽我們就是把握住機會，所有隊友也都把握住機會，能守住林書豪，讓他全場沒投進任何一球，也是團隊的功勞，單靠一個人是不可能有這樣的結果」。（編輯：方沛清）1140413