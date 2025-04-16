TPBL莫爾曼發燒飆30分 戰神賞國王本季首度2連敗

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（中央社記者陳容琛台北16日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台北台新戰神洋將莫爾曼賽前發燒仍堅持上陣，沒想到今天飆進全場最高30分，率隊以107比83賞給新北國王本季首度吞下2連敗。

積極卡位季後賽席次的戰神今天主場迎戰國王，在莫爾曼（Adrien Moerman）、麥卡倫（Ray McCallum）輪番發威情況下，整場處於領先位置，不僅迫使對手發生22次失誤，甚至下半場還一度手握26分領先，早早奠定勝基，最後戰神以24分之差擊敗國王，搶下晉級季後賽的關鍵勝利。

此役戰神洋將莫爾曼攻下全場最高30分，除了飆進6記三分球外，還摘下15籃板，而另名洋將麥卡倫繳出「準大三元」18分、8籃板、10助攻的成績單，本土球員則以雷蒙恩發揮最出色，挹注20分、4抄截。

值得一提的是，莫爾曼賽前出現發燒症狀，但他仍堅持上陣，拚戰精神獲得戰神總教練許皓程的讚賞，「他有這樣的表現，我一點也不覺得意外，尤其生病還堅持要打這場比賽，我對他只有滿滿的敬意。」

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許皓程透露，賽前知道很多球迷在酸莫爾曼的表現，不過在許皓程的眼中，莫爾曼堪稱是職業球員的絕佳範本，不管在什麼情況，上場永遠保持與對手對抗的心態，「當然這場表現非常好，但他在平常練習或比賽時，總能展現好的領導者樣子。」

另外，國王後衛林書緯日前因為鼻子傷勢，赴醫院縫了10針，必須帶面具才能上場征戰，他在賽後接受媒體聯訪時提到，需要戴6週的面具，「看出去（視野）是還好，只是面具一直壓到鼻子，感覺沒有這麼舒服。」（編輯：李亨山）1140416