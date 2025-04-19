TPBL克羅馬繳出全能數據 雲豹咬攻城獅摘4連勝

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天迎戰新竹御嵿攻城獅，在洋將克羅馬繳出18分、11籃板、6助攻的全能數據，最後以95比83摘下4連勝。

雲豹今天在主場對上沒有退路的攻城獅，雙方上半場陷入拉鋸戰，數度互換領先，帶著53比53平手進入中場休息。易籃後，雲豹率先突破僵局，靠著林信寬、董永全輪番飆進外線，加上有效限制對手攻勢，一度領先達到18分，即便決勝節面對攻城獅的反撲，但雲豹最後仍以12分之差捍衛主場。

此役雲豹共有6名球員得分達到雙位數，其中以洋將克羅馬（Kromah Lasannah）攻下18分、11籃板、6助攻的全能表現最為亮眼，另名洋將艾吉（Egidijus Mockevicius）也挹注14分、20籃板，至於本土射手黃鎮飆進全場最高5記三分球、拿下15分。

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雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）賽後接受媒體聯訪時表示，上半場球員可能在心態上沒有準備好，連帶影響防守表現，所幸在第3節即時調整，慢慢找到外線機會，打出屬於雲豹球風的籃球，「很開心今天順利拿下勝利。」

查爾斯指出，本季雲豹歷經洋將磨合期、球員傷兵潮，導致很多高低起伏，不過近期在主場賽事逐漸找到連勝節奏，並點名補進洋將圖霸（Axel Toupane）如同注入一劑強心針，讓調度上更靈活，「4連勝幫助更有信心，隨著季後賽愈來愈接近，希望延續連勝，一場一場拿下來。」（編輯：李亨山）1140419