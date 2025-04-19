加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄雙罷劫涉不實連署 負責人徐尚賢遭聲押
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL2/300
首頁 / 運動

TPBL克羅馬繳出全能數據 雲豹咬攻城獅摘4連勝

2025/4/19 20:18（4/19 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
TPBL桃園台啤永豐雲豹隊19日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，靠著洋將克羅馬（Kromah Lasannah）（圖）繳出18分、11籃板、6助攻的全能數據，最後以95比83成功捍衛主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月19日
TPBL桃園台啤永豐雲豹隊19日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，靠著洋將克羅馬（Kromah Lasannah）（圖）繳出18分、11籃板、6助攻的全能數據，最後以95比83成功捍衛主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天迎戰新竹御嵿攻城獅，在洋將克羅馬繳出18分、11籃板、6助攻的全能數據，最後以95比83摘下4連勝。

雲豹今天在主場對上沒有退路的攻城獅，雙方上半場陷入拉鋸戰，數度互換領先，帶著53比53平手進入中場休息。易籃後，雲豹率先突破僵局，靠著林信寬、董永全輪番飆進外線，加上有效限制對手攻勢，一度領先達到18分，即便決勝節面對攻城獅的反撲，但雲豹最後仍以12分之差捍衛主場。

此役雲豹共有6名球員得分達到雙位數，其中以洋將克羅馬（Kromah Lasannah）攻下18分、11籃板、6助攻的全能表現最為亮眼，另名洋將艾吉（Egidijus Mockevicius）也挹注14分、20籃板，至於本土射手黃鎮飆進全場最高5記三分球、拿下15分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）賽後接受媒體聯訪時表示，上半場球員可能在心態上沒有準備好，連帶影響防守表現，所幸在第3節即時調整，慢慢找到外線機會，打出屬於雲豹球風的籃球，「很開心今天順利拿下勝利。」

查爾斯指出，本季雲豹歷經洋將磨合期、球員傷兵潮，導致很多高低起伏，不過近期在主場賽事逐漸找到連勝節奏，並點名補進洋將圖霸（Axel Toupane）如同注入一劑強心針，讓調度上更靈活，「4連勝幫助更有信心，隨著季後賽愈來愈接近，希望延續連勝，一場一場拿下來。」（編輯：李亨山）1140419

TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL貝奇轟6記三分彈 夢想家勝特攻終止3連敗
24
更多編輯台推薦新聞：