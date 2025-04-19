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TPBL攻城獅無緣季後賽 高國豪：真的很可惜

2025/4/19 20:49
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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅今天以83比95不敵台啤永豐雲豹，確定無緣晉級季後賽，攻下全場最高23分的高國豪賽後表示，真的很可惜。

暫居TPBL戰績墊底的攻城獅今天作客桃園雲豹，賽前面臨不能再輸球的壓力，全隊在上半場展現出足夠的競爭心態，因此與對手戰成53比53平手，沒想到易籃後未能延續這股拚勁，導致攻守兩端沒有確實執行教練團想要的內容，最後以落敗收場，同時確定無緣季後賽。

此役攻下全場最高23分外帶4籃板、5助攻的高國豪，賽後接受媒體聯訪時表示，對個人表現沒有太多情緒，並坦言沒有晉級季後賽「真的蠻可惜的」，「過程中有高低起伏，但我們也不斷進步，可惜仍沒能達到晉級季後賽目標，不過剩餘賽事我們還是會全力以赴。」

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球季間才接下攻城獅兵符，總教練威森（Wesam Al-Sous）則透露，對任何教練來說，球季中接手球隊相當困難，但他相信攻城獅的未來性，因而毅然決然接受這個挑戰，並點出球隊仍有一些問題，需要透過影片、開會修正，期許攻城獅能在下一季捲土重來。

威森更提到，休賽季對攻城獅格外重要，希望球員在有目標的情況下進步，進而慢慢養成贏球文化，「這也是給球員一個訊號，如果接下來的時間未能有效、聰明訓練的話，這些目標可能是無法達成。」（編輯：李亨山）1140419

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威森
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