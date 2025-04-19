TPBL貝奇轟6記三分彈 夢想家勝特攻終止3連敗

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（中央社記者黎建忠台北19日電）TPBL福爾摩沙夢想家今天作客新北中信特攻主場，靠著團隊5人得分達雙位數，其中洋將貝奇轟進6記三分球、拿下25分，終場夢想家就以113比95大勝對手，終止近期3連敗。

首節台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家全隊就有8人得分進帳，其中馬建豪、忻沃克各拿下6、7分，反觀特攻團隊三分球13投僅2中，讓夢想家取得28比20領先。

第2節雙方命中率都不佳，夢想家帶著48比38的雙位數領先進入下半場。

易籃後夢想家就拉出一波19比6的攻勢，在第3節結束前7分21秒，靠著馬進豪三分球命中，取得全場最大的67比44的領先優勢，特攻整場都沒有領先過，只得黯然吞下敗仗。

夢想家除了貝奇（Lewis Beech）攻下25分、14籃板外，馬建豪攻下全隊次高的22分，包括10投5中的三分球、拿下22分，不過他在第4節累積1技術犯規、1次違反運動精神犯規後，遭到驅逐出場。

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傷癒復出的夢想家洋將霍爾曼（Aric Holman），攻下18分、7籃板、6助攻。他賽後接受轉播單位訪問時表示，「現在我很有能量，也很喜歡隊友在這場比賽展現出的拚勁。」

霍爾曼強調，能幫助球隊終止3連敗，靠的就是團隊的練習，剛好隊友也都有把握住空檔機會，是能夠獲勝的關鍵。（編輯：李亨山）1140419