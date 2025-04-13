TPBL林書豪全場15投0中 自認生涯投籃最糟比賽

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（中央社記者黎建忠台北13日電）TPBL新北國王當家球星林書豪，今天在面對台啤永豐雲豹的比賽中，全場15投0中，寫下本季首次單場0進球的難堪紀錄。林書豪無奈地說：「這應該是我生涯投籃最不好的比賽。」

林書豪今天出賽打了32分鐘，2分球6投0中、三分球9投0中，僅靠罰球5罰3中拿下3分，但抓下11個籃板、外帶6助攻、3抄截。

林書豪在賽後記者會受訪時表示，身體沒有什麼問題，「但這場比賽應該是我籃球生涯裡在投籃上最不好的1場比賽」。

林書豪強調，「我不喜歡找藉口，儘管這場比賽就是投不進，但我還是很有信心持續出手，並且試著在助攻、籃板、防守上幫助球隊」。

國王前一次在今年3月23日交手雲豹，林書豪攻下本季新高的36分，但今天雙方再度對壘，卻出現0進球的窘境。

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「對手的防守策略都差不多，但我必須稱讚雲豹的林信寬，他在這場比賽確實防守得很出色。」林書豪說。

台啤永豐雲豹前鋒林信寬賽後受訪時笑說：「這就是一個挑戰，前次交手也是我主防他（林書豪），但被攻了36分，當時很氣餒；今天總算扳回一成，對自己也更有信心。」（編輯：方沛清）1140413