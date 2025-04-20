TPBL林書豪飆22分帶頭衝 國王痛宰特攻中止2連敗
2025/4/20 17:47（4/20 17:51 更新）
（中央社記者陳容琛新北20日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著林書豪攻下22分、8助攻，搭配桑尼挹注全場最高28分，最後以111比79痛宰新北中信特攻，終結近期2連敗。
穩居TPBL龍頭寶座的國王近期卻陷入2連敗低潮，今天作客特攻形成「新北內戰」，開局在林書豪搭配洋將桑尼（Sani Sakakini）、沃許本（Jason Washburn）聯手飆分帶領下，迅速建立領先優勢，不過特攻洋將飛馳（Daron Russell）也上演砍分秀，因此國王僅手握4分領先進入中場休息。
易籃後，國王在防守端持續施加壓力，尤其在林書豪如願限制飛馳發揮的情況下，讓特攻單節僅拿到10分，一舉擴大領先差距，奠定勝基，最後國王轟破百分以32分之差痛宰特攻，終結近期2連敗。
此役林書豪繳出全隊次高22分，外帶8助攻，尤其在防守端看管飛馳的表現獲得肯定，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後接受媒體聯訪時稱讚，「林書豪守得很好，讓飛馳很難找到投籃機會，整場比賽都照著我們的設定在走。」
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林書豪則謙虛表示，飛馳的進攻能力是全聯盟最好的球員之一，因此不能給予太簡單的投籃角度，同時又要避免讓他站上罰球線，「不可能完全守住，所以只能持續施加壓力，讓他的出手選擇變得更困難一點。」
隨著季後賽進入倒數計時，林書豪認為此役終於打出屬於國王的風格，以防守帶動進攻，「今天我們的打法非常順，球一直在流動，也傳出很多助攻、找到空檔機會，能夠跟這些洋將一起搭配是我的榮幸。」（編輯：張雅淨）1140420
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