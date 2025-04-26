TPBL本土雙衛聯手發威 夢想家送雲豹3連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北26日電）TPBL福爾摩沙夢想家今天作客台啤永豐雲豹，靠著本土雙後衛林俊吉、吳家駿合力攻下30分、14助攻，加上射手貝奇挹注27分，終場就以110比95送給對手3連敗。

根據台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽前所提供的各隊晉級季後賽條件，夢想家只要再拿3勝就可搶下季後賽門票，今天擊敗雲豹後就剩下2場。

近況不差的夢想家，首節靠著先發5人都有得分進帳的帶動下，以34比22領先，半場結束更將領先優勢擴大到64比48的差距。

下半場雲豹始終沒能找回準心，讓夢想家最多領先達23分，最終如願收下這場關鍵勝利。貝奇（Lewis Beech）全場三分球13投6中轟下全隊最高的27分。

夢想家本土雙後衛，林俊吉攻下17分、7助攻，替補登場的吳家駿也有13分、7助攻好表現。

透過 Google News 追蹤中央社

吳家駿賽後接受轉播單位訪問時表示，雖然是替補上場，「但我就是保持自己的侵略性，這幾場的狀態都還不錯，所以隊友也會提醒我接球後先看看自己的機會好不好。」

談到季後賽門檻，吳家駿強調，全隊還是要繼續努力，像今天有些時候防守上出現亂流，被對方的重點球員投進幾記三分球，這點回去就還要繼續修正。（編輯：李亨山）1140426