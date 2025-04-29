TPBL高錦瑋關鍵時刻挺身而出 雲豹保住季後賽生機

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（中央社記者陳容琛新北29日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天靠著高錦瑋在關鍵時刻挺身而出，最後以85比77擊敗新北中信特攻，不僅中止4連敗，還保住晉級季後賽機會。

上季勇奪台灣職籃T1聯盟冠軍的雲豹，季後歷經陣容變動，本季面臨季後賽卡位戰，今天在主場關鍵戰役面對特攻，雖然上半場處於落後局面，不過易籃後在洋將克羅馬（Lasannah Kromah）領軍下，搭配後衛高錦瑋在第4節手感復甦、單節挹注8分，幫助雲豹逆轉比分，最後以8分之差成功捍衛主場。

此役克羅馬攻下全場最高24分，外帶9籃板、7助攻，而威廉斯（Devin Williams）貢獻「雙10」21分、14籃板，至於關鍵時刻挺身而出的高錦瑋，拿下8分全部集中在第4節，另有11籃板、7助攻，聯手幫助雲豹保有晉級季後賽的一線生機，同時讓福爾摩沙夢想家確定前進季後賽。

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雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）賽後接受媒體聯訪時提到，球員在11天內打6場比賽，體能一定有所消耗，因此在進攻端當機是很正常的事，並稱讚球員在防守端的表現出色，而且維持專注心態，「希望接下來3場客場都能獲勝，然後前進季後賽。」

面對不能再輸球的壓力，主控高錦瑋提到，心態保持平常心，即便很重視這場比賽，仍告訴自己不要急躁，回歸籃球的本質，從防守做起，並在有機會進攻情況下大膽投籃，「這場我們在防守、籃板保護做得很好。」（編輯：李亨山）1140429