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TPBL馬建豪再見抄截 夢想家鎖定例行賽第2

2025/5/4 18:19（5/4 19:36 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家4日在主場迎戰高雄全家海神，夢想家靠著馬建豪（中）狂飆全場最高28分，加碼上演再見抄截，最後以104比101摘下近期4連勝。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年5月4日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家4日在主場迎戰高雄全家海神，夢想家靠著馬建豪（中）狂飆全場最高28分，加碼上演再見抄截，最後以104比101摘下近期4連勝。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年5月4日
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（中央社記者陳容琛新北4日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家今天靠著馬建豪攻下全場最高28分，外帶上演再見抄截，最後以104比101擊敗高雄全家海神，鎖定例行賽第2名。

近期處於連勝氣勢的夢想家今天在主場迎戰海神，雖然前3節打完陷入2分落後，不過決勝節在馬建豪、林俊吉聯手飆分情況下，如願逆轉戰局，尤其馬建豪還上演再見抄截，幫助夢想家鎖定戰果，最後就以3分之差險勝海神，鎖定例行賽第2名席次。

此役夢想家本土雙箭頭表現亮眼，其中馬建豪飆進全場最高28分，另有7籃板、3助攻，而控衛林俊吉則挹注22分，外帶6助攻、3抄截，尤其在兩人合計貢獻8記三分球的帶動下，夢想家團隊三分球命中率逼近50%，成為順利摘下近期4連勝的關鍵因素。

針對上演再見抄截，馬建豪賽後接受轉播單位採訪時表示，重點在於看著傳球者的眼睛，「他只盯著那個地方，我當下覺得很有可能往那邊傳。」

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幫助夢想家延續連勝，並在本週的主場週兩戰全勝，馬建豪提到，逆轉的關鍵是保護住防守籃板，「這兩場是必須要贏的比賽，因為想把（季後賽）主場優勢留在台中。」

目前TPBL已經確定例行賽前3名的球隊，分別是新北國王、夢想家及海神，而台北台新戰神則保有前5名的位置，因此最後1張季後賽門票將由新北中信特攻、台啤永豐雲豹爭奪。（編輯：陳政偉）1140504

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