TPBL林書豪拿25分 國王首節得分破紀錄宰雲豹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北8日電）TPBL新北國王今天主場迎戰雲豹，上演屠殺戲碼，首節就轟下破聯盟紀錄的48分，加上林書豪全場挹注25分、7助攻，終場就以117比84大勝對手，收下2連勝。

已經確定拿下台灣職業籃球大聯盟（TPBL）例行賽龍頭的國王，最近2場狀態火燙，前一場以121比76大勝新北中信特攻，今天再以117比84擊敗台啤永豐雲豹，2場平均勝分高達39分，儼然為季後賽做好準備。

國王首節就火力全開，單節團隊三分球14投10中，2分球11投9中，還送出14次助攻；反觀雲豹單節僅投進5球、拿下12分，讓國王輕鬆取得36分的領先。

國王首節48分、投進10記三分球、送出14次助攻，以及上半場得到71分，全都打破單節和半場的聯盟紀錄，也讓比賽早早定調。

國王全隊共6人得分達雙位數，除了林書豪外，弟弟林書緯也拿下17分，並且送出全隊最多的9次助攻；國王團隊戰力驚人，今天全隊送出高達33次助攻。

林書緯賽後接受轉播單位訪問時表示，最近幾場都是遇到在拚搶季後賽席次的球隊，「也就表示我們有可能在季後賽對壘，所以必須要把態度打出來，展現出我們也準備好季後賽的狀態。」

透過 Google News 追蹤中央社

國王本季除了TPBL外，還跨海打了東亞超級籃球聯賽（EASL）和亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL），儘管賽事密集，但對全隊都有正向影響。

林書緯指出，今年打了3個不同的聯賽，雖然辛苦，但對於團隊默契很有幫助，這也是今天全隊能傳出這麼多助攻的原因。（編輯：吳素柔）1140508