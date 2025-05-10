TPBL克羅馬飆準大三元 雲豹還有機會拚季後賽

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（中央社記者陳容琛新北10日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今天靠著洋將克羅馬繳出31分、10籃板、9助攻，最後以95比76擊敗新北中信特攻，持續保有晉級季後賽生機。

持續爭取季後賽席次的雲豹今天作客特攻，上半場在洋將克羅馬（Lasan Kromah）爆量得分領軍下，帶著領先進入中場休息，沒想到易籃後遭遇特攻強勢反撲，讓雙方僅剩1分差。決勝節克羅馬再度挺身而出，搭配高錦瑋飆進2記三分彈，終於擺脫對手糾纏，並以逼近20分差奪勝。

此役雲豹洋將克羅馬展現全能身手，不僅攻下全場最高31分，還外帶10籃板、9助攻，繳出「準大三元」成績單，而第4節扮演關鍵角色的高錦瑋則拿到12分、11籃板、6助攻。兩人聯手幫助雲豹在背水一戰取得勝利，仍保有晉級季後賽的一線生機。

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）賽後接受媒體聯訪表示，在這場必須贏下的比賽，球員整體作戰策略執行不錯，搭配防守端限制特攻發揮，「第4節高錦瑋進了2顆關鍵三分球，林信寬、丁冠皓則在防守端提供能量。」

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林信寬提到，教練每場賦予盯防對手最難防守球員任務，因此今天首要目標就是限制特攻的得分機器飛馳（Daron Russell），「雖然會有點累，但我守得很開心，畢竟守住是一個成就感，我將保持這股心態面對任何對手。」

隨著雲豹守住關鍵勝利後，戰績追上特攻皆為15勝20負，而且有機會靠著明天台北台新戰神擊敗特攻，取得季後挑戰賽資格，不過如果特攻獲勝，雲豹則必須在18日力退福爾摩沙夢想家，才能躋身季後賽席次。（編輯：張雅淨）1140510