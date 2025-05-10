加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
母親節鋒面影響仍濕涼 13日全台放晴高溫飆30度以上
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL克羅馬飆準大三元 雲豹還有機會拚季後賽

2025/5/10 18:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北10日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今天靠著洋將克羅馬繳出31分、10籃板、9助攻，最後以95比76擊敗新北中信特攻，持續保有晉級季後賽生機。

持續爭取季後賽席次的雲豹今天作客特攻，上半場在洋將克羅馬（Lasan Kromah）爆量得分領軍下，帶著領先進入中場休息，沒想到易籃後遭遇特攻強勢反撲，讓雙方僅剩1分差。決勝節克羅馬再度挺身而出，搭配高錦瑋飆進2記三分彈，終於擺脫對手糾纏，並以逼近20分差奪勝。

此役雲豹洋將克羅馬展現全能身手，不僅攻下全場最高31分，還外帶10籃板、9助攻，繳出「準大三元」成績單，而第4節扮演關鍵角色的高錦瑋則拿到12分、11籃板、6助攻。兩人聯手幫助雲豹在背水一戰取得勝利，仍保有晉級季後賽的一線生機。

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）賽後接受媒體聯訪表示，在這場必須贏下的比賽，球員整體作戰策略執行不錯，搭配防守端限制特攻發揮，「第4節高錦瑋進了2顆關鍵三分球，林信寬、丁冠皓則在防守端提供能量。」

google news透過 Google News追蹤中央社

林信寬提到，教練每場賦予盯防對手最難防守球員任務，因此今天首要目標就是限制特攻的得分機器飛馳（Daron Russell），「雖然會有點累，但我守得很開心，畢竟守住是一個成就感，我將保持這股心態面對任何對手。」

隨著雲豹守住關鍵勝利後，戰績追上特攻皆為15勝20負，而且有機會靠著明天台北台新戰神擊敗特攻，取得季後挑戰賽資格，不過如果特攻獲勝，雲豹則必須在18日力退福爾摩沙夢想家，才能躋身季後賽席次。（編輯：張雅淨）1140510

#高錦瑋
#林信寬
#台灣職業籃球大聯盟
#桃園台啤永豐雲豹
高錦瑋
TPBL高錦瑋關鍵時刻挺身而出 雲豹保住季後賽生機抱病上末節轟26分締造TPBL紀錄 高錦瑋：只是想贏
林信寬
TPBL林書豪全場15投0中 自認生涯投籃最糟比賽TPBL林信寬轟本季新高25分 雲豹拆戰神止5連敗
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL林書豪率國王3連勝 自評例行賽很開心
24
更多編輯台推薦新聞：