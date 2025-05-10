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TPBL努利強攻30分 攻城獅擊敗夢想家

2025/5/10 20:14（5/10 20:41 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅隊已無緣季後賽，不過10日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊終場以106比79拿勝，洋將努利（Landers Nolley）（圖）全場狂轟30分（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月10日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅隊已無緣季後賽，不過10日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊終場以106比79拿勝，洋將努利（Landers Nolley）（圖）全場狂轟30分（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月10日
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（中央社記者黎建忠台北10日電）早早無緣季後賽的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅，今天主場迎戰福爾摩沙夢想家，靠著洋將努利攻下30分、8籃板，率隊以106比79擊敗全員練兵的夢想家。

攻城獅已確定無緣季後賽，而夢想家則提前鎖定例行賽第2的位置，全力備戰季後賽，因此2隊今天打來相當平順。

攻城獅上半場以60比53領先，下半場也都一路領先，夢想家第3、4節合計僅拿到26分，全隊下半場三分球合計21投0中。

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已進入練兵狀態的夢想家全場共11人亮相，僅史承平、簡偉儒沒有留下得分紀錄，全隊以射手貝奇（Lewis Beech）的24分最高。

攻城獅除了努利（Landers Nolley）強攻30分外，蔡宸綱、高國豪各攻下15、14分。（編輯：張雅淨）1140510

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