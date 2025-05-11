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TPBL特攻提前布局本土補強 有意續約曾文鼎林韋翰

2025/5/11 18:42
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（中央社記者陳容琛新北11日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻尚未確定能否晉級季後賽，不過總經理劉志威已提前布局本土補強計畫，並提到有意續約曾文鼎、林韋翰。

過去曾登上台灣職籃T1聯盟王座的特攻，本季轉戰TPBL，然而隨著最有價值球員（MVP）等級球星阿巴西前往日本B聯盟挑戰後，團隊整體表現不如預期，僅繳出16勝20負、勝率不到5成的戰績，甚至能否打進季後賽還得視其他球隊的對戰結果，等於把「命運」交給別人。

特攻總經理劉志威今天賽後接受媒體聯訪透露，原本在阿巴西離隊後，規劃讓謝亞軒、魏嘉豪等年輕球員扛下重任，透過比賽吸取經驗、持續成長，只是結果不如一開始的期待，「以最後成績來看，我們確實打得比較辛苦，而我必須負最大責任。」

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另外，劉志威指出，沒辦法在洋將薪資上限規定下，找到適合的洋將與對手抗衡，也是本季戰績落入後段班的原因之一。不過他認為特攻引以為傲的防守文化依舊有展現出來，但在進攻端仍有進步空間，因此今年將提前布局本土球員補強計畫，期許幫助特攻重返冠軍榮耀。

針對合約即將到期的資深球員曾文鼎、林韋翰，劉志威強調，球團皆有意願續約，並稱讚曾文鼎是很好的模範，不管場上、場下都會給年輕球員建議，甚至與教練團溝通，「這樣的角色每個球隊都需要，我們也會持續跟他談，尤其他在傳承這個部分起到很好作用。」（編輯：張雅淨）1140511

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