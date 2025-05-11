TPBL努利飆大三元 率攻城獅主場最終戰奪勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北11日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅今天靠著洋將努利繳出「大三元」39分、10籃板、10助攻，最後以118比99擊敗高雄全家海神，本季主場最終戰奪勝。

已確定位居TPBL聯盟墊底的攻城獅今天在主場最終戰面對海神，全隊從一開賽即展現求勝慾望，在積極撲球、防守的帶動下，早早手握雙位數領先，決勝節更靠著洋將努利（Landers Nolley）爆量得分，擋住海神的反撲，最後順利帶著勝利結束今年賽季。

此役努利展現全能身手，繳出「大三元」39分、10籃板、10助攻，還外帶4抄截、2阻攻，而本土球星高國豪砍進3記三分彈，貢獻全隊次高18分，另名後衛田浩則把握難得上場機會，挹注11分、5助攻。

透過 Google News 追蹤中央社

攻城獅總教練威森（Wesam Al-Sous）賽後接受媒體聯訪透露，球員在這場比賽打出好的內容，雖然一整季起起伏伏，但看到球員在很多方面的成長，尤其對團隊概念有互助想法。他也提到無論戰績好壞，都感受到球迷滿滿的愛，因此叮囑球員要以團隊角度更進步，將贏球文化深植球迷心中。

努利則感謝隊友投進空檔的出手，並提到今天全隊都享受在比賽當中，才能拿下最終勝利，同時強調自己非常喜歡新竹、攻城獅球迷，即便本季團隊表現起伏不如預期，他仍會將這些不如意轉換為下一季變得更好的養分。（編輯：張雅淨）1140511