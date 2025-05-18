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TPBL克羅馬飆大三元 雲豹搶下季後賽門票

2025/5/18 19:58（5/18 20:11 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹18日作客福爾摩沙夢想家，雲豹靠著洋將克羅馬（Lasan Kromah）（圖）攻下「大三元」17分、11籃板、15助攻，最終以104比85獲勝，帶走最後1張季後賽門票。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年5月18日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹18日作客福爾摩沙夢想家，雲豹靠著洋將克羅馬（Lasan Kromah）（圖）攻下「大三元」17分、11籃板、15助攻，最終以104比85獲勝，帶走最後1張季後賽門票。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年5月18日
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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天靠著克羅馬飆大三元，在例行賽最終戰以104比85擊敗福爾摩沙夢想家，同時搶下最後1張季後賽門票。

去年稱霸台灣職籃T1聯盟的雲豹，本季轉戰TPBL聯盟卻面臨多名主力出走，導致季末不斷碰上季後賽卡位戰，所幸5月對戰新北中信特攻取得關鍵2勝，在比較對戰關係後，雲豹只要今天作客夢想家獲勝，就能帶走最後1張季後賽門票，否則將由特攻拿下資格。

面對攸關季後賽的重要戰役，雲豹首節靠著林信寬、高錦瑋輪番飆進外線，搭配洋將威廉斯（Devin Williams）坐鎮禁區，手握雙位數領先，沒想到第2、3節進攻端找不到節奏，遭到對手逐步縮小差距，然而高錦瑋在決勝第4節挺身而出，幫助雲豹再度擴大領先，最後如願搭上季後賽末班車。

此役雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）攻下「大三元」17分、11籃板、15助攻，威廉斯挹注全場最高25分，而林信寬貢獻19分，至於上陣超過43分鐘的主控高錦瑋則繳出16分、4籃板、5助攻、3抄截的全能成績單。

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林信寬賽後接受轉播單位採訪時表示，沒想到例行賽最後1場才會確定排名，不過既然事情發生了就是把自己準備好，他也很開心贏得勝利，有種壓力釋放的感覺。

接下來雲豹將與台北台新戰神進行「3戰2勝制」的季後挑戰賽，進而爭取第4種子席次，其中戰神因排名在前面率先取得1勝優勢，因此雲豹必須連贏2場才能晉級，主控高錦瑋認為關鍵在防守、籃板保護，雲豹只要做好有機會與對手一搏。（編輯：李淑華）1140518

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