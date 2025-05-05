TPBL林書豪高效演出獲4月MVP 威勝奪最佳外援

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（中央社記者黎建忠台北5日電）TPBL新北國王已經確定例行賽封王，而聯盟也在今天公布4月份MVP，由國王當家球星林書豪以平均18.4分、6.4籃板、5.1助攻，第3度獲選。至於海神洋將威勝，則獲選單月最佳外援。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）例行賽已經進入尾聲，除新北國王確定例行賽封王外，福爾摩沙夢想家、高雄全家海神也確定搶下季後賽門票。

國王球星林書豪在4月份出賽8場比賽，繳出平均18.4分、6.4籃板、5.1助攻與1.9抄截的全能成績，幫助國王戰績穩居第1。

林書豪在4月份表現略有起伏，4月13日對台啤永豐雲豹的比賽，出賽32分鐘，全場15投0中、僅獲得3分；接著在4月20日對新北中信特攻的關鍵戰役，拿下22分、8助攻，也幫助球隊提前取得季後賽資格。

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海神外援威勝（Kaleb Wesson）於去年12月遭遇右手掌骨骨裂，一度缺陣3個多月，直到4月11日客場面對夢想家才正式回歸，他的復出大幅改變球隊節奏與攻守平衡，4月下旬率隊打出4勝1敗的亮眼戰績。

威勝復出後5場比賽，平均轟下17分、16.6籃板、4助攻、1.8阻攻與1.4抄截的全能數據，效率值27.6為聯盟最高。（編輯：李錫璋）1140505