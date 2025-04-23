抱病上末節轟26分締造TPBL紀錄 高錦瑋：只是想贏

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃TPBL桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋今天抱病上陣，對戰新北國王他全場轟下30分，但末節就攻下26分締造聯盟單節得分新猷。他表示，這場比賽對球隊很重要，只是想要贏球。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹今天在主場桃園巨蛋以109比114不敵新北國王，靠著高錦瑋在決勝節「開無雙」、個人包辦26分帶領下，一度率隊追到只差3分，也把幾乎全場都處於領先的國王嚇出一身冷汗。

值得一提的是，高錦瑋決勝節就轟下26分，一舉改寫飛馳（Fatts Russell）、努利（Landers Nolley）原先所共同保有的單節21分得分紀錄。

新北國王球星林書豪今天攻下23分，不過他在第4節也飆進14分，和高錦瑋在場上互別苗頭，國王憑著前3節打完累積的籌碼和優勢，仍有驚無險留下勝利。

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被問到和林書豪末節相互飆分過程，高錦瑋接受媒體聯訪時僅表示，就只是想贏，這場比賽對球隊很重要，一心想要為球隊拿下勝利。

高錦瑋日前生病，今天出席賽後記者會時仍全程戴著口罩，聲音也略為低沉，談到身體狀況，他表示，大家聽他的聲音就知道，可能狀況沒有到非常好，明天需要看醫生了解狀況。（編輯：龍柏安）1140423