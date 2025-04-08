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TPBL國王林書豪獲3月MVP 特攻飛馳拿最佳外援

2025/4/8 15:45（4/8 16:06 更新）
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效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊當家球星林書豪（圖）在3月平均繳出23.8分、5.3助攻、4籃板與3抄截的全能數據，獲選本季第2次單月MVP殊榮。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月8日
效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊當家球星林書豪（圖）在3月平均繳出23.8分、5.3助攻、4籃板與3抄截的全能數據，獲選本季第2次單月MVP殊榮。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年4月8日
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（中央社記者黎建忠台北8日電）效力於TPBL新北國王的當家球星林書豪，今天靠著3月份平均23.8分、5.3助攻、4籃板，獲選本季第2次單月MVP，而新北中信特攻洋將飛馳獲選最佳外援。

林書豪去年曾獲選為台灣職業籃球大聯盟（TPBL）首名單月最有價值球員（MVP），今年3月則是他二度當選。

在3月份林書豪平均繳出23.8分、5.3助攻、4籃板與3抄截的全能數據，外線命中率高達42.9%，在球隊傷兵不斷的情況下，率領國王打出4勝1敗的佳績。

其中3月23日對上桃園台啤永豐雲豹一役，林書豪砍進7記三分球，攻下全場最高的36分；3月30日對中信特攻的比賽，更在第4節獨攬12分，率隊逆轉以100比98帶走4連勝。

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2月底才加入特攻的洋將飛馳（Daron Russell），整個3月繳出平均28.3分、7助攻、5籃板與2.8抄截的亮眼成績，成為特攻穩定的得分來源。

飛馳隊友、射手謝亞軒也表達高度肯定，認為飛馳總能為球隊帶來能量，「飛馳的個人能力與球商都相當出色，總能為隊友創造得分機會。」（編輯：張雅淨）1140408

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