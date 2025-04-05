TPBL努利轟30分擊退夢想家 攻城獅終止2連敗

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹攻城獅今天在洋將努利單場30分、7籃板、10助攻帶領下，以107比90輕取福爾摩沙夢想家，終止2連敗。

攻城獅、夢想家先前3月交手時曾爆發衝突，睽違近2週，今天在新竹縣體育館碰頭，主場作戰的攻城獅首節取得28比20領先，陷入苦戰的夢想家則是高柏鎧、龍查（Markus Lončar）首節就各領到3犯、陷入犯規麻煩。

夢想家次節前4.5分鐘團隊進攻當機、僅得2分，隨後林俊吉挺身而出、連得10分，試圖拉近比分，但因後續團隊失誤過多，讓攻城獅在朱雲豪單節3記三分球帶領下將分數拉開至59比38。

夢想家下半場試圖拉近比分，第4節馬建豪、簡浩、陳振傑輪番在三分開火，但都未能將差距縮小至個位數。

攻城獅靠著洋將努利（Landers Nolley）末節後半段連續得分，加上朱雲豪倒數1分24分再度砍進三分球，領先分數擴大至20分，也提前鎖定勝果。

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談到第2節飆進3顆三分球，朱雲豪接受轉播單位訪問時表示，球隊贏球最重要，除了希望表現更好外，也期許自己能多把握空檔機會。

攻城獅以洋將努利最佳，攻下全隊最高30分，外加7籃板、10助攻，米克獅（Kennedy Meeks）獲得19分，朱雲豪三分11投4中、貢獻16分。至於夢想家主控蔣淯安今天未登錄，攻勢集中在林俊吉、忻沃克身上，各得21分、20分。（編輯：李亨山）1140405