TPBL雲豹執行長惹議 李雅英：不可輕描淡寫帶過
2025/3/31 10:29（3/31 10:54 更新）
（中央社台北31日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉「雅英來」言論惹議，雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英說，從相關報導，「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。」
根據雲豹29日聲明，張建偉於影音頻道YouTube節目中稱「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來」、「坐在群哥跟小左的中間」確有考量不周，未能周全顧及性別敏感度與社會觀感，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉誠摯致歉。
李雅英今天透過社群網站Instagram（IG）表示，雖沒看到影片，無法完全了解具體內容，但從相關報導，「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，真心希望這樣的事不要再發生。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
她說，去年開始雲豹啦啦隊活動，當時往返於台灣和韓國間，現在已有居留證，在台灣定居生活，這次事件讓她再次深刻感受到，真的很感謝一直以來喜歡、關心她的許多粉絲，內心充滿感激。
李雅英表示，希望能和一直溫暖支持她的雲豹粉絲們、「電豹女」夥伴們一起好好完成剩下賽季，未來希望能繼續以啦啦隊隊員身分在這裡長久陪伴大家，帶來更多正能量。（編輯：李明宗）1140331
- TPBL雲豹執行長惹議 李雅英：不可輕描淡寫帶過2025/03/31 10:29
- 2025/03/30 20:10
- 2025/03/30 18:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
TPBL麥卡倫替補攻27分 戰神力克攻城獅2連勝