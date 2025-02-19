台灣嘻哈音樂圈厭女論戰 壞特：盼改變看似平等的隱性歧視偏見

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌手壞特近日針對嘻哈音樂圈爭吵事件表達想法，提到不少嘻哈歌曲會放入關於女性的不雅詞，雖然有人認為並無攻擊女性之意，但其實是充滿對女性的偏見，希望在音樂探討此事。

饒舌歌手6yi7日前被女網友提告性騷擾，掀起多名嘻哈歌手討論嘻哈歌曲常見帶有厭女、侮辱女性的文化。壞特就以歌曲「義義初四」、「愛你真的梅辦法」舉例，認為其中充滿男性陽剛文化，讓她無法喜歡。台灣饒舌圈持續討論，樂評人馬世芳也認為此次風波是「台饒的重要時刻」。

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壞特今天透過經紀公司表示，或許有些人認為罵髒話是傳統文化，但這其實就是對女生的貶低，「辱女的髒話已根深蒂固在文化中，這種現象表示現今社會雖看似男女平等，實際上仍處處充滿隱性對女性的偏見與歧視。」

壞特希望能有更多性別議題討論，從音樂、生活等方式潛移默化影響更多人，「讓不同的性別都有安全且受尊重的環境，女生可以勇敢自我實現、男生也能勇敢表達脆弱不受社會期待束縛。」（編輯：張雅淨）1140219