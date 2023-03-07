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聯合國：全球女權倒退 還要300年才達成性別平等[影]

2023/3/7 11:07（3/7 11:29 更新）
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聯合國秘書長古特瑞斯6日警告，全球離性別平等的目標愈來愈遠，還需要300年才能達成。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，全球在女權方面的進展「正在我們眼前消逝」，性別平等的目標愈來愈遠，還需要300年才能達成。

3月8日是國際婦女節，古特瑞斯啟動為期兩個月的討論，由聯合國婦女地位委員會（United Nations Commission on the Status of Women）主導。古特瑞斯在聯合國大會演說中表示：「性別平等愈來愈遙遠。依現況發展來看，聯合國婦女署（UN Women）認為需要300年（才能達成目標）。」

他還說：「女權在全球都遭到濫用、威脅、侵害。」他列舉種種危機，包括孕婦死亡率、女童失學、照顧者找不到工作和強迫童婚。

古特瑞斯說：「數十年來的進步正在我們眼前消逝。」

他特別提到，阿富汗在塔利班（Taliban）政權統治下，局勢尤為艱困，當地成人女性和女孩都不得參與公眾生活。

古特瑞斯未提及其他特定國家，但強調「在許多地方，女性的性權利和生育權都在倒退，有些國家的女孩要冒著被綁架和侵犯的風險去上學」。

他也沒有談到伊朗。伊朗大力鎮壓自去年9月開始由女性領導的示威活動，因此在12月14日的聯合國經濟社會理事會（UN Economic and Social Council）表決中被逐出聯合國婦女地位委員會。

古特瑞斯說，「數百年來的父權制度、歧視和有害的刻板印象，在科學和技術領域產生了性別鴻溝」，舉例來說，這些領域的諾貝爾獎得主中，女性僅占3%。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120307

影片來源：United Nations
#性別平等
#兩性平等
#女權
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