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塔利班再出手 下令女性不得參加大學入學考試

2023/1/29 03:46
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（中央社喀布爾28日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府高等教育部命令國內的私立大學，下月起將不允許女學生參加大學入學考試。近日塔利班也曾下令禁止女性就讀大學或替人道救援組織工作。

路透社報導，高等教育部發函給位於阿富汗北部省份、即將於2月底舉辦入學考試的多間大學，發布上述命令。信中還警告，不遵守規則的學校將面臨法律訴訟。

去年12月，高等教育部下令全國大學，「除非接獲另行通知」，否則不允許女學生入學。數天後，政府又宣布禁止女性替人道救援組織工作。在阿富汗境內，多數女子高中也早已被當局關閉。

塔利班對女性工作和教育的限制在國際上引發廣泛譴責。西方外交官表示，塔利班需要改變其對女性的政策，才有機會獲得國際正式承認並緩解其經濟孤立狀況。

奉行伊斯蘭主義的塔利班2021年8月奪權成功。他們上次在1990年代掌權時，大致也禁止女性接受教育，但之後宣稱政策已經改變。（譯者：施施）1120129

#阿富汗
#塔利班
#女性
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