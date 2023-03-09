阿富汗省長遇襲死亡 塔利班奪權來最高遇害官員

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（中央社喀布爾9日綜合外電報導）阿富汗官員表示，巴爾赫省的塔利班省長今天在辦公室遇襲死亡。他以對抗激進組織伊斯蘭國（IS）戰士聞名，成為塔利班2021年閃電奪權以來遇害的最高階官員。

綜合法新社和路透社的報導，巴爾赫省（Balkh）省長慕薩米（Mohammad Dawood Muzammil）昨天才會見來自首都喀布爾的高級政府官員。

自從塔利班奪權以來，阿富汗境內暴力事件大幅減少，但在伊斯蘭國宣稱犯下多起致命攻擊事件後，國內的安全情勢再度惡化。

巴爾赫省警方發言人瓦濟里（Asif Waziri）告訴法新社：「巴爾赫省長慕薩米在內的2人在今天上午的爆炸中喪生。」這起爆炸發生在省長辦公室2樓。

但是路透社報導，瓦濟里說：「今天上午9時左右，省長辦公室2樓發生爆炸，（省長）慕薩米以及其他兩位平民遇害。」

瓦濟里表示，警方已展開調查，一旦案情明朗將公布更多細節。

這起爆炸案發生原因，目前還不清楚。

近幾個月來，伊斯蘭國宣稱在阿富汗犯下多起致命攻擊事件，部分針對平民，部分鎖定塔利班安全部隊。 （譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120309