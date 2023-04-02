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塔利班攻占阿富汗
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非營利救援組織：英國3名男子在阿富汗遭拘留

2023/4/2 15:04
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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國非營利救援組織Presidium Network今天表示，3名英國男子在阿富汗被塔利班（Taliban）拘留。

法新社報導，這個救援組織在社群媒體推特（Twitter）表示，它持續與「其中兩個家庭密切合作」。

英國外交部在聲明中補充說：「我們正努力爭取與被拘留在阿富汗的英國國民取得領事上的接觸，我們支持他們的家人。」

Presidium Network的李查茲（Scott Richards）向天空新聞（Sky News）表示：「我們相信他們健康情況良好並獲得善待。」

「我們沒有理由相信他們受到任何負面待遇，例如酷刑，我們被告知他們處於這類情況下所能預期最好的狀態。」

李查茲補充說，有關當局與Presidium正在援助的這兩人，彼此間「沒有任何有意義的接觸」。

據信，這2名男子自1月即被塔利班關押迄今。

目前尚不清楚第3名男子被關押了多久。

Presidium在推特上呼籲塔利班釋放這些人，說它們認為整起事件是「一場誤會」。

去年，塔利班釋放了1名資深電視攝影師以及其他4名遭關押6個月的英國國民。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120402

#塔利班
#英國
#Presidium
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