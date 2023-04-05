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塔利班禁NGO用女員工 禁令擴及境內聯合國組織

2023/4/5 15:24
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（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）聯合國發言人今天宣布，阿富汗塔利班當局已將禁止婦女為非政府組織（NGO）工作的禁令，擴大適用於聯合國在阿富汗全國各地的任務團，這「令人無法接受」。

法新社報導，聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）今天稍早表示，在東部南加哈省（Nangarhar），聯合國女性雇員已遭阻擋無法工作。

聯合國秘書長的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告訴記者：「聯合國駐阿富汗援助團收到當局命令，禁止聯合國的女性本國工作人員工作。」他並表示，聯合國「從各種管道獲悉，這適用於阿富汗整個國家」。

塔利班（Taliban）去年12月下令所有非政府組織停止僱用女性員工，先前聯合國機構不在禁令範圍內。

杜雅里克表示，尚未收到書面命令，聯合國明天在喀布爾與塔利班開會時，將「尋求釐清」。

杜雅里克表示，對聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）來說，「任何這種禁令都讓人難以接受，而且坦白講，讓人無法想像」。

禁令去年頒布後，一些非政府組織全面暫停運作以示抗議，讓阿富汗3800萬公民更添苦難。援助組織表示，阿富汗半數人口正面臨飢餓。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120405

#聯合國駐阿富汗援助團
#杜雅里克
#塔利班
杜雅里克
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