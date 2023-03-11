阿富汗北部文化中心驚傳爆炸 釀1死8傷

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（中央社喀布爾11日綜合外電報導）塔利班當局與記者表示，阿富汗北部一處文化中心今天替記者舉辦活動時發生爆炸，造成至少1死8傷。數天前，巴爾赫省省長才在辦公室被炸死，伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案。

路透社報導，塔利班當局的內政部發言人塔克爾（Abdul Nafi Takor）表示，「今天上午11時30分，巴爾赫省（Balkh）馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）警察第二轄區的塔比安文化中心（Tabyan Cultural Centre）發生爆炸…爆炸是由一顆地雷引起」。

塔克爾表示，5名記者與3名孩童受傷，1名保全人員身亡。

目前尚不清楚誰犯下這起爆炸案。

在爆炸中受傷的記者穆沙維（Sajad Mosawi）表示，當時正在舉辦一場向記者致敬的活動，卻發生了爆炸。

巴爾赫省省長慕薩米（Mohammad Dawood Muzammil）的辦公室9日發生爆炸，造成他和另外2人身亡，塔利班當局已經展開調查。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120311