更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽佐佐木朗希球速飆164公里祭8K 日本10比2擊敗捷克3連勝
首頁 / 國際
塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗1/300
首頁 / 國際

阿富汗北部文化中心驚傳爆炸 釀1死8傷

2023/3/11 22:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾11日綜合外電報導）塔利班當局與記者表示，阿富汗北部一處文化中心今天替記者舉辦活動時發生爆炸，造成至少1死8傷。數天前，巴爾赫省省長才在辦公室被炸死，伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案。

路透社報導，塔利班當局的內政部發言人塔克爾（Abdul Nafi Takor）表示，「今天上午11時30分，巴爾赫省（Balkh）馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）警察第二轄區的塔比安文化中心（Tabyan Cultural Centre）發生爆炸…爆炸是由一顆地雷引起」。

塔克爾表示，5名記者與3名孩童受傷，1名保全人員身亡。

目前尚不清楚誰犯下這起爆炸案。

在爆炸中受傷的記者穆沙維（Sajad Mosawi）表示，當時正在舉辦一場向記者致敬的活動，卻發生了爆炸。

巴爾赫省省長慕薩米（Mohammad Dawood Muzammil）的辦公室9日發生爆炸，造成他和另外2人身亡，塔利班當局已經展開調查。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120311

#塔克爾
#塔利班當局
#巴爾赫省
塔克爾
阿富汗首都軍用機場哨站遭炸 伊斯蘭國聲稱犯案
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
阿富汗省長遇襲死亡 塔利班奪權來最高遇害官員