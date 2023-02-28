更多編輯台推薦新聞：
專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好
文化

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄
娛樂

楊紫瓊奪美國演員工會獎激動爆粗口 媽的多重宇宙寫紀錄

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯女高音訪台引爭議 音樂會取消 文化部：台灣對戰爭無模糊空間
首頁 / 國際
塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗1/300
首頁 / 國際

阿富汗塔利班：擊斃伊斯蘭國地區指揮官

2023/2/28 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾27日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府發言人穆賈希德今天表示，塔利班部隊在昨晚行動中擊斃伊斯蘭國的其中一位最高階指揮官費特。據稱阿富汗首都喀布爾的外交使節團攻擊事件，就是由他所策劃。

法新社報導，自從2021年8月塔利班（Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾（Kabul）並重掌政權後，當地暴力事件銳減。

但過去1年當地治安惡化，伊斯蘭國（Islamic State）地區分支聲稱進行的攻擊造成大量傷亡。

穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天發表聲明指出，塔利班部隊在昨晚行動中擊斃伊斯蘭國的地區情報及作戰指揮官費特（Qari Fateh）。

穆賈希德說，費特「直接策劃了最近發生在喀布爾，針對外交使節團、清真寺及其他目標的行動」。

聲明指出，針對設在喀布爾開爾卡納地區（Khair Khana）伊斯蘭國這個小組展開的行動，另有一名伊斯蘭國成員喪命。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120228

#塔利班
#穆賈希德
#費特
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
塔利班剝奪人權新措施 阿富汗女性禁止報考大學