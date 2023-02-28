阿富汗塔利班：擊斃伊斯蘭國地區指揮官

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（中央社喀布爾27日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府發言人穆賈希德今天表示，塔利班部隊在昨晚行動中擊斃伊斯蘭國的其中一位最高階指揮官費特。據稱阿富汗首都喀布爾的外交使節團攻擊事件，就是由他所策劃。

法新社報導，自從2021年8月塔利班（Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾（Kabul）並重掌政權後，當地暴力事件銳減。

但過去1年當地治安惡化，伊斯蘭國（Islamic State）地區分支聲稱進行的攻擊造成大量傷亡。

穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天發表聲明指出，塔利班部隊在昨晚行動中擊斃伊斯蘭國的地區情報及作戰指揮官費特（Qari Fateh）。

穆賈希德說，費特「直接策劃了最近發生在喀布爾，針對外交使節團、清真寺及其他目標的行動」。

聲明指出，針對設在喀布爾開爾卡納地區（Khair Khana）伊斯蘭國這個小組展開的行動，另有一名伊斯蘭國成員喪命。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120228