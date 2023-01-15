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暗夜槍手闖入攻擊 阿富汗前國會女議員家中遇害

2023/1/15 22:07
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（中央社喀布爾15日綜合外電報導）阿富汗警方今天表示，多名槍手暗夜闖入一名前國會女議員位於喀布爾的家中，槍殺她和她的一名保鏢。

納比薩達（Mursal Nabizada）是美國支持的前阿富汗政府國會議員。而美國支持的阿富汗政府2021年遭塔利班（Taliban）推翻。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示：「納比薩達和她的一名保鏢在她的寓所遭槍殺。」

札德蘭表示：「安全部隊已對這起事件展開嚴正調查。」他還說，這位前議員的兄弟也在攻擊事件中受傷。這起事件發生在昨晚到今晨之間的暗夜。

前議員索蘭曼基爾（Mariam Solaimankhil）推文讚揚納比薩達是「阿富汗的無畏鬥士」。

「一位真正的先驅者－堅強、直言不諱的女性，即使面對危險，仍堅持自己的信念。」

「儘管有機會能離開阿富汗，她仍選擇留下，為她的人民而戰。」

32歲的納比薩達來自阿富汗東部的南加哈省（Nangarhar），2018年當選國會議員。

對於納比薩達遇害，歐洲議會議員紐曼（Hannah Neumann）推文表達憤怒：「我既難過又憤怒，希望全世界知道。她在黑暗中遇害，塔利班卻在光天化日之下，打造他們的性別隔離制度。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120115

#納比薩達
#阿富汗
#國會
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