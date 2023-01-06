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哈利回憶錄再爆料 赴阿富汗出任務曾殺害25人

2023/1/6 12:06
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國媒體今天引述哈利王子（Prince Harry）即將出版的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）內容報導，哈利王子坦承自己在阿富汗擔任阿帕契直升機飛行員期間，曾經殺害25人。

法新社報導，38歲的哈利對塔利班（Taliban）執行過2趟勤務，第一趟是2007到2008年擔任前進空中管制員下令空襲，後又於2012到2013年駕駛攻擊直升機。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，哈利在預計下週上市的「備胎」中表示，他擔任飛行員執行過6次任務，導致他「奪走人的性命」。

他表示，自己對於這麼做並不感到驕傲或羞恥，還形容消滅目標就像從棋盤上「移走棋子」。

哈利在英國陸軍服役10年，晉升為上尉軍銜，他還形容他在軍中的時期是他的成長歲月。

基於安全因素，哈利第一趟阿富汗勤務是在嚴密的新聞封鎖下執行，這點也經英國媒體同意。然而，一家外媒後來爆料此事，哈利因此被迫返回英國。

他從未公開談論過自己殺害多少名塔利班成員。

安裝在阿帕契直升機機鼻的攝影機讓哈利得以評估他的任務，並確定他究竟殺了多少人。

哈利在書中寫道：「我的數字是25。我不會因為這個數字感到滿足，但也不會讓我感到尷尬。」

他以自己對美國911恐怖攻擊案的記憶，在會見罹難者家屬後，合理化自己的行為。

哈利還說，那些該為911事件負起責任的人和支持他們的人是「人類的敵人」，和他們作戰是對危害人類罪的報復行為。

哈利後來對自己的安危表達憂心，不僅是因為他的王室成員身分，也因為自己曾與伊斯蘭主義極端分子作戰過。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120106

#哈利
#塔利班
#阿富汗
哈利
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